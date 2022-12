Onana motivato, parla l’agente: «Sente l’affetto dei tifosi, è felice a Milano!»

Albert Botines, agente di André Onana, su Tuttosport ha sottolineato la grande voglia del portiere camerunese di fare bene con la maglia dell’Inter e della sua grande motivazione.

SUBITO A LAVORO – André Onana da quando è tornato si è messo subito a disposizione dell’Inter in allenamento, anche durante il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, il portiere ha lavorato insieme a Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Onana ha una gran voglia di mettersi subito sotto e di esultare poi per nuovi possibili futuri trionfi è quello stimolo che spinge il portiere camerunense a dare il massimo già nelle sessioni di questi giorni. La conferma arriva anche dal suo agente, Albert Botines: «È molto motivato per affrontare il mese di gennaio, che sarà molto duro, con parecchie partite da disputare, soprattutto penso alla Supercoppa contro il Milan perché potrebbe essere il primo titolo da interista. André sente l’affetto dei tifosi e ha voglia di seguire sul buon livello di gioco con cui ha chiuso il mese di novembre. Adesso torna più forte. È molto felice e contento nella città di Milano, gli piace molto lo stile di vita in Italia».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna