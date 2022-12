Biasin: «Striscione Curva Nord bella iniziativa, siamo tutti tifosi dell’Inter»

Fabrizio Biasin, in collegamento durante Microfono Aperto su Radio Sportiva ha parlato della nuova linea intrapresa dalla Curva Nord. In particolare il giornalista si è soffermato sul nuovo striscione unico che sostituirà tutti quelli delle varie tifoserie organizzate dell’Inter.

CAMBIO STORICO − Fabrizio Biasin ha parlato del cambio di linea annunciato dalla Curva Nord a partire da Inter-Napoli del 4 gennaio (vedi articolo). Il giornalista ha espresso una sua opinione sul nuovo striscione unico sotto il quale si identificheranno tutti i gruppi organizzati del tifo dell’Inter. Le sue parole: «Da ieri la Curva Nord ha deciso di, secondo me, provare a ricucire. Mi sembra una buona scelta quella di cercare di accogliere tutti, non solo quelli che vivono il mondo ultras in un certo modo, ma anche chi si trova in curva solo per vedere la partita. L’idea dello striscione unico mi sembra un modo per dire “siamo tutti tifosi dell’Inter”. Quindi la prendo come un’iniziativa positiva. Poi sono successe delle cose non bellissime. Il modo migliore è quello di provare a svoltare, pensando che il tifo deve essere una cosa sola. Non ci sono tifosi di Serie A e Serie B ed è un modo di pensare sbagliato».