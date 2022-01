Paventi: «Inter, l’acquisto di Gosens conferma il ciclo avviato due anni fa»

Andrea Paventi, in collegamento dalla sede nerazzurra per Sky Sport, ha commentato l’arrivo di Gosens all’Inter (vedi articolo). Si tratta di un acquisto che va in continuità con quanto costruito dal club

CONTINUITÀ − Paventi commenta la giornata e l’arrivo del tedesco: «Gosens day. L’Inter ha confermato quello che era iniziato due anni fa: un ciclo. Squadra che ha vinto due titoli e si è riportata in testa al campionato. Si pensa al presente e al futuro perché il giocatore anche se ne ha ancora per un mese, è molto forte. In attesa della decisione di Perisic, l’Inter va a prendere un giocatore che sa giocare in quel ruolo, ha esperienza, è nazionale tedesco e può fare bene nel modulo di Inzaghi. Firmerà fino al 2026 in prestito con obbligo di riscatto».