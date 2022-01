VIDEO IN − Gosens arrivato in sede Inter. Il laterale pronto alla firma

Gosens è arrivato in sede all’Inter. A confermarlo è il nostro inviato di Inter-News.it sul posto Roberto Balestracci. Il giocatore, dopo aver superato le visite mediche all’Humanitas, firmerà il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2026

IN SEDE − Dopo l’arrivo all’Humanitas (vedi articolo), Robin Gosens è arrivato in sede all’Inter per la firma sul contratto. Il laterale tedesco si legherà alla maglia nerazzurra per quattro anni con contratto fino al 2026. Si tratta di un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto.