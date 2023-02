Paventi: «Duplice confronto in casa Inter, serve fronte comune! Lecce…»

In casa Inter è stata giornata di faccia a faccia fra dirigenti, allenatore e squadra. Bisogna reagire immediatamente dopo la batosta di Bologna. Ne parla Paventi

REAZIONE − Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha riassunto il summit di oggi ad Appiano Gentile: «Duplice confronto ad Appiano: prima fra i dirigenti e Inzaghi e poi fra Inzaghi e la squadra. Sono partiti dall’analisi post Bologna, la squadra deve reagire immediatamente. Bisogna fare fronte comune a partite dalla gara di domenica contro il Lecce. La qualificazione in Champions League è di vitale importanza. Prima di arrivare al Porto, ci saranno appunto due gare fondamentali contro Lecce e Spezia, dove l’Inter non può permettersi di sbagliare. I nerazzurri sono stati raggiunti dal Milan, mangiandosi praticamente la distanza accumulata dopo il Derby».