Radrizzani: «Io amico di Thohir all’Inter. Gnonto? Umile e intelligente!»

Il presidente del Leeds, Radrizzani, ha raccontato la sua esperienza nel mondo del calcio. La sua amicizia con Thohir, ex proprietario dell’Inter. Poi qualche considerazione su Gnonto

RELAZIONI − Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds in Inghilterra, ha parlato a Dazn del suo ingresso nel calcio: «Ho coltivato rapporti e relazioni gestendo i diritti audiovisivi del calcio. Sono diventato amico di dirigenti come Thohir quando era all’Inter o Gazidis, al tempo all’Arsenal. Gnonto? Abbiamo creduto in lui e pensavamo ci volesse comunque più tempo ma è esploso perché è umile, concreto e intelligente nel gioco».