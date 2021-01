Paventi: “Come mai Sanchez rigorista? Ha scelto Conte! Dalla panchina…”

Sanchez ieri ha fallito il rigore che avrebbe permesso all’Inter di andare in vantaggio sulla Sampdoria dopo appena dieci minuti di gioco. Andrea Paventi, intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, spiega com’è andata sulla scelta del rigorista. Di seguito le sue dichiarazioni

SCELTA PRECISA – Alexis Sanchez è finito sulla graticola dopo il rigore fallito in Sampdoria-Inter. Andrea Paventi spiega come mai è andato a battere il cileno e non Lautaro Martinez: «Ha scelto Antonio Conte, quando si sono girati dalla panchina tutti quanti hanno detto Alexis. Poi lo ha sbagliato, però c’è stata una scelta chiara fin dall’inizio. Tant’è che basta guardare l’espressione di Lautaro Martinez: era molto sereno, non si è sentito privato della possibilità di battere un rigore».