Paventi: «Brozovic fondamentale ma Inter deve invertire rotta per vincere»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha parlato della gara di ieri sera dell’Inter contro il Real Madrid, elogiando Brozovic. Per l’inviato, i nerazzurri adesso dovranno però cambiare rotta

CAMBIO ROTTA − Andrea Paventi ha commentato la prestazione di Brozovic e dell’Inter: «Marcelo Brozovic è un giocatore fondamentale, quando lui sta bene, la squadra gira meglio. Tutti gli allenatori lo hanno messo in campo, in primis Luciano Spalletti che lo ha aiutato a intraprendere questo ruolo. Grazie alla sua prestazione, ha permesso all’Inter di creare tante palle-gol. Ma i nerazzurri continuano a fare fatica in Champions League, la prestazione rimane ma bisogna invertire la rotta per ricominciare a vincere».