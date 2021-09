Perrone: «Inter, il KO ha un sapore beffardo. Primo tempo dominato»

Roberto Perrone, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid. Si tratta di un KO beffardo, viste la grande mole di palle-gol create

BEFFA − Perrone parla della sconfitta dei nerazzurri contro il Real Madrid: «Per l’Inter, il KO ha un sapore molto beffardo. Poteva vincere, il primo tempo lo aveva anche dominato. Ha una certa consistenza, però, malgrado la sconfitta. Si tratta di una sconfitta che può portare consapevolezza e qualcos’altro». Ai nerazzurri, adesso, toccherà fare assolutamente bottino pieno contro lo Shakthar Donetsk in trasferta per non compromettere la qualificazione agli ottavi di finale.