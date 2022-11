Parolo: «Allegri alza la pressione sull’Inter! In caso di KO vedrei problema»

Marco Parolo ha detto la sua prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter. L’ex giocatore, oggi opinionista, ritiene di assoluta importanza la gara per i nerazzurri anche in merito alle parole di Allegri. Le sue parole a Dazn

PESO − Parolo non ha dubbi: gara fondamentale per la squadra di Inzaghi. Le sue parole: «Allegri dice Inter squadra più forte? Per mettere pressione, alza il carico del peso. Perché se l’Inter dovesse perdere probabilmente uscirebbe dalla corsa Scudetto. Gara da vincere. Il passo Scudetto è quello del Milan perché il Napoli sta facendo qualcosa di incredibile. L’Inter ha fatto un periodo difficile, si è ripresa alla grande. Ma la classifica è sempre quella, vedo qualche problema in caso di sconfitta».