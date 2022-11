Milik: «Alla Juventus responsabilità di tutti! Chiesa e Di Maria aiuteranno»

Arek Milik si è espresso durante il prepartita di Juventus-Inter ai microfoni di Dazn. Il polacco richiama alla responsabilità in vista della grande gara

RESPONSABILITÀ − Milik chiama in causa tutti: «La responsabilità la deve sentire ognuno di noi, normale quando giochi in un club come la Juventus. Di Maria e Chiesa hanno recuperati, sono contento ci, daranno una mano. La responsabilità di tutti. Come col PSG squadra alta? Vediamo…».