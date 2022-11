Marotta: «Inzaghi? Molto contenti! Parole Allegri? Fanno parte del gioco»

Marotta è stato intercettato all’Allianz Stadium dove alle 20.45 andrà in scena Juventus-Inter, primo derby d’Italia per la stagione valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Ecco quanto dichiarato a DAZN

CRESCITA – Giuseppe Marotta ha parlato così prima di Juventus-Inter: «Cosa può certificare una vittoria in Juventus-Inter? Il fatto che continua un percorso in salita verso l’alta classifica. Quello che conta è la prestazione, oggi dobbiamo essere convincenti per essere ancora protagonisti com’è giusto che sia. Inzaghi? Direi che è cresciuto come tutti noi, l’esperienza è un valore molto importante soprattutto negli allenatori. Inzaghi è giovane, è arrivato con delle grandi credenziali e siamo molto contenti. In Europa e in Italia si può sempre migliorare, è riuscito a superare i gironi di Champions League e direi che siamo molto molto contenti. Allegri dice che siamo la squadra più forte? Sicuramente la sfera psicologica ha un’incidenza notevole, posso dire che sicuramente abbiamo vinto lo scudetto due anni fa e quindi le valutazioni sono positive. Allegri poi essendo esperto non dico voglia metterci pressione però fa sì che possa chiaramente trovare nel suo interno dei distingui superiori. Fa parte del gioco. Sappiamo di giocare contro una grandissima squadra, in difficoltà come lo siamo stati noi e lo siamo tuttora».