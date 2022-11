Parma, sconfitta con il Modena per l’avversario dell’Inter in Coppa Italia

SCONFITTA – Il Parma ha ripreso il suo cammino in Serie B nel peggiore dei modi, ovvero perdendo al Tardini nel derby con il Modena. La squadra di Fabio Pecchia, che a gennaio sfiderà l’Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia, va sotto al 18′ quando Falcinelli porta in vantaggio il Modena. Poi al 26′ il Modena raddoppia con Bonfanti. Lo squillo del Parma arriva tardivamente, ovvero al 71′ con Vazquez dagli undici metri. La sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie B finisce 1-2.