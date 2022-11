Nosotti: «Lautaro Martinez perfetto comprimario! Una cosa in più di Dybala»

Lautaro Martinez alle ore 20.00 affronterà il Messico con la sua Argentina in un match da dentro o fuori per quanto riguarda gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar (vedi focus). Secondo Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport, il numero 10 dell’Inter è un miglior compagno di squadra rispetto a Dybala. Di seguito le sue dichiarazioni

QUALITÀ – Lautaro Martinez scenderà in campo dal 1′ alle 20 in Argentina-Messico. Una sfida da dentro o fuori, come sottolinea Marco Nosotti: «Oggi è una grande partita, oggi è una finale, il dentro o fuori. Se non sarà Argentina, sarà una delusione per sempre. È un’Argentina che deve ritrovarsi, riaccendersi là davanti perché le qualità ce le ha. Dybala può essere utile ma Messi e Di Maria devono portarla oltre. Quelli bravi dicono che la partita si vince a centrocampo ma è nell’area avversaria che succede la magia, quindi in questo caso Messi e Di Maria devono giocare insieme. Lautaro Martinez è un perfetto comprimario, un perfetto compagno di giochi molto più di Dybala secondo me e anche lui deve cercace il gol. Mancano loro a questo Mondiale e a questa Argentina perché la mole di gioco c’è».