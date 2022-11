Lukaku, panchina con il Marocco? Inter e Belgio d’accordo su un fattore

Lukaku domenica alle ore 14 potrebbe essere in panchina per Belgio-Marocco, sfida valevole per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali in Qatar. L’attaccante dell’Inter ha saltato il primo incontro con il Canada e nessuno vuole correre ulteriori rischi, come ha sottolineato il Commissario Tecnico Roberto Martinez

PENSIERO COMUNE – Romelu Lukaku è pronto a fare il suo rientro in campo ma solo se le sue condizioni lo permetteranno. Lo fa capire chiaramente il Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez, che proprio come lo staff medico belga e quello dell’Inter non ha assolutamente voglia di correre ulteriori rischi (vedi dichiarazioni). Il numero 90 nerazzurro sta meglio, si è allenato in gruppo e al massimo domani (domenica) contro il Marocco si accomoderà in panchina. Stando alle parole di Martinez, potrebbe anche non entrare in campo per rimandare il tutto all’ultimo match del Gruppo F, ovvero quello con la Croazia di Marcelo Brozovic. Lukaku scalpita e non vede l’ora di fare il suo esordio Mondiale, ma la paura è tanta e la prudenza, di conseguenza, anche. L’Inter approva.