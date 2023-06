Pardo dal Pengwin: «Un punto interrogativo sull’Inter. Lukaku come Ibrahimovic…»

Pardo analizza anche l’ultima stagione dell’Inter, e in particolare quella di Lukaku, nella puntata speciale di “KickOff” con Il Pengwin. Il giornalista di DAZN dettaglia il suo punto di vista sulla Finale di Champions League persa di misura contro il Manchester City a Istanbul

SCONFITTA IN FINALE – Puntata speciale di “KickOff” sul canale YouTube Mondo Pengwin per chiudere la stagione calcistica, terminata di fatto nell’ultimo weekend. Il grande ospite a “The Last Dance” di Kristian Pengwin è il noto giornalista Pierluigi Pardo, telecronista – tra le altre – di DAZN. In compagnia del duo, come di consueto, la collega Eva Gini, già volto di Inter TV e non solo. Tanti i temi analizzati e discussi, dai campionati esteri alle competizioni internazionali, passando per quelle nazionali. Si spazia dalla Bundesliga tedesca alla Liga spagnola, dalla Premier League inglese alla Serie A italiana, per arrivare alle finali di Europa Conference League, Europa League e ovviamente alla Finale di Champions League giocatasi a Istanbul. Ed è proprio su Manchester City-Inter che si focalizza una delle analisi di Pardo, vinta dal Manchester City per 1-0: «Il City lo ha fatto giocando una finale abbastanza normale. Bruttissima! Io non mi aspettavo che il City dominasse con l’Inter. Anzi, io avevo pure previsto la vittoria dell’Inter… Nel senso che avevo previsto una partita alla pari, com’è stata. E in una partita alla pari pensavo – speravo, ovviamente – che poi alla fine ce la facesse la squadra italiana, essendo underdog, la sfavorita. Ma non è stato così per una questione di dettagli. Amen! Per me c’è stato tanto merito dell’Inter, per me l’Inter è forte. Per me l’Inter è fortissima! Il vero punto interrogativo, dovuto a tante questioni, è: “Perché l’Inter ha finito a 17-18 punti dal Napoli?”». Così Pardo sull’Inter dell’ultima stagione.

Pardo dal Pengwin parla di Lukaku all’Inter

LUKAKU IN SERIE A – Incalzato dal Pengwin, Pardo si esprime anche su alcuni singoli dell’Inter come Edin Dzeko, ma soprattutto sul tanto discusso Romelu Lukaku: «Il destino degli attaccanti spesso si lega alle grandi partite. Lukaku, a questo punto, è uno che si è costruito la fama di quello che nelle grandi partite fatica. Tre anni fa aveva iniziato la Finale di Europa League con un gran gol, poi c’è l’autogol. L’aspetto mentale conta. Le finali delle coppe e il campionato sono sport diversi. Un conto è giocare trentotto partite, un conto è giocarne una sola ma decisiva. Due cose completamente diverse. Per me Lukaku è un giocatore straordinario per il nostro campionato. Per il campionato soprattutto, ancora più che per la Champions League. Un giocatore che serve all’Inter, ma servirebbe a qualunque squadra in Italia. Ha uno strapotere fisico devastante. È un giocatore che mi ricorda Zlatan Ibrahimovic, che ovviamente ha una genialità diversa, ma dal punto di vista della capacità di decidere e condizionare un campionato, ha quella capacità lì. Quest’anno non è stato bene, ma se Lukaku sta bene, come nell’anno con Antonio Conte, è uno che vince il campionato non dico da solo, ma insomma…». Queste le parole di Pardo su Lukaku. Di seguito il video della puntata speciale di “KickOff – The Last Dance” con Pardo grande ospite del Pengwin.

Recupera integralmente l’ultima puntata speciale di “KickOff” con Pardo su Mondo Pengwin.