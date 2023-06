Inter, Ausilio ritornato in Italia. L’esito del viaggio verso Londra

Piero Ausilio è ritornato in Italia dopo il giorno di viaggio a Londra. Il dirigente dell’Inter ha incontrato solamente il Chelsea, questo il resoconto descritto da Fabrizio Romano.

VIAGGIO – Non è iniziato nel migliore dei modi il mercato dell’Inter. Piero Ausilio è stato ieri a Londra ed è tornato proprio pochi minuti fa. Tramite il suo dirigente i nerazzurri hanno incontrato il Chelsea per formulare un’offerta di prestito sia per Romelu Lukaku che per Kalidou Koulibaly. Per nessuna delle due trattative c’è stato il via libera dai Blues. I discorsi continueranno nelle prossime settimane e i due rimangono in cima alla lista dei desideri dell’Inter.