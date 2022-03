Pardo: «Liverpool-Inter dirà molto. Dybala nerazzurro? Una suggestione»

Pierluigi Pardo su Tutti Convocati ha parlato di Liverpool-Inter in programma questa sera, facendo riferimento anche al campionato di Serie A e al futuro di Paulo Dybala.

TRA CAMPIONATO E COPPA – Pardo in vista di Liverpool-Inter ha parlato anche del campionato e dell’ultima sfida dei nerazzurri contro la Salernitana: «L’Inter è la squadra che sulla carta è la migliore del campionato. Un campionato così aperto non lo vedevo da tantissimi anni. C’è equilibrio, ma l’Inter all’inizio della stagione con la Juventus aveva quel piccolo vantaggio rispetto le altre, un vantaggio che si è visto a novembre e dicembre ma che poi è svanito. La vittoria contro la Salernitana lascia degli spiragli, si è sbloccato Lautaro Martinez che ha un potenziale enorme. La Salernitana non è il Liverpool e quindi oggi è proprio il contrario rispetto quella partita, ci dirà molto riguardo lo stato dell’Inter. Il risultato dell’andata è bugiardo, ora devi fare un miracolo per andare avanti. La stagione dell’Inter passa dal campionato».

SU DYBALA – Pardo conclude parlando della possibilità di vedere l’argentino in nerazzurro: «Dybala all’Inter? Dipende da come vuoi giocare e che ragionamento farai su Edin Dzeko. Dybala è una bella suggestione per i nerazzurri, è una grande giocatore che deve ritrovare continuità».