Gosens, sempre più pronto: chance dal 1′ già contro il Torino – Sky

Gosens già contro la Salernitana e al primo pallone toccato ha realizzato il primo assist stagionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe già contro il Torino potrebbe partire titolare.

ORA PRONTO – Robin Gosens è tornato ormai regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, all’esterno tedesco manca solo il minutaggio, ma piano piano entrerà a far parte regolarmente delle rotazioni di Simone Inzaghi. L’ex Atalanta ha fatto il suo esordio assoluto in Coppa Italia contro il Milan, mentre in campionato contro la Salernitana ha già trovato il primo assist in stagione, sfiorando anche il gol. Già dalla prossima sfida di campionato contro il Torino, Gosens potrebbe partire titolare.

Fonte: Sky Sport