Pardo: «Inter, superiorità manifesta! Non c’è discussione»

L’Inter ha battuto 2-1 il Genoa ieri e si è portato a +15 sulla Juventus seconda. Pardo, in collegamento con Tutti Convocati su Radio 24, ribadisce la superiorità della capolista a prescindere dalle questioni arbitrali.

GUARDARE IL CAMPO – Pierluigi Pardo ribadisce come non si possa mettere in dubbio il primato: «Non cambia nulla, non c’è discussione sulla superiorità manifesta dell’Inter e di questa squadra. Poi però ci può essere, nella storia di chi affronta queste partite, un punto di vista diverso. Il Genoa è abbastanza tranquillo e non credo abbia tanti assilli, però magari ieri poteva portare a casa un risultato positivo. C’è anche il punto di vista dell’Atalanta: sulla superiorità dell’Inter ne parlo ininterrottamente da mesi se non da anni, detto questo il VAR è incomprensibile. Eravamo lì ed è una cosa surreale: dal vivo l’errore ci sta, al video vedi che non c’è niente. Nicolò Barella, dopo aver tirato, finisce con la gamba destra su quella del giocatore del Genoa. Ci sono delle situazioni chiarissime».