Agresti: «L’Inter sta dominando! Gli arbitri non mettono in dubbio questo»

Agresti smonta sul nascere tutte le polemiche arbitrali sulle partite dell’Inter. Il giornalista, pur ammettendo come per lui non ci fosse il rigore di ieri su Barella, da Microfono Aperto su Radio Sportiva sottolinea come il primato sia indiscutibile.

PERFEZIONE – Stefano Agresti chiarisce come ogni polemica arbitrale non possa creare dubbi sulla classifica: «L’Inter sta dominando il campionato con merito assoluto. Sta giocando molto meglio di tutte le concorrenti, ha dato una dimostrazione di forza e affidabilità anche divertendoci. Il fatto che ieri quel calcio di rigore assegnato all’Inter non ci fosse non mette minimamente in dubbio il percorso. Anche perché l’Inter magari la partita l’avrebbe vinta lo stesso. L’errore di ieri – gravissimo dal punto di vista arbitrale – viene attenuato da questo motivo. Perché, rigore o non rigore, sul primato dell’Inter e sulla salvezza del Genoa non c’erano problemi neanche prima e non ce ne sono adesso. Un errore così in un campionato del genere penso sia più facile da digerire, anche rispetto ad altri che si sono visti nel fine settimana».