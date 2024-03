Di Marzio: «Inter in Champions League? Adesso ha degli anticorpi!»

L’Inter deve difendere l’1-0 dell’andata contro l’Atlético Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League fra otto giorni al Civitas Metropolitano. Di Marzio, ospite in studio a Sky Sport 24, è dell’idea che il percorso precedente possa aiutare.

FATTO BENE – L’Inter non avrà certo una trasferta agevole per conquistare la qualificazione ai quarti di Champions League. Ma per Gianluca Di Marzio c’è un vantaggio: «I precedenti dell’anno scorso, quindi quelle trasferte toste contro Barcellona, Porto e Benfica in campi terribili per ambiente e clima che si crea, sono degli anticorpi. Lì l’Inter ha dimostrato nelle difficoltà di essere squadra, la grande autostima di questa stagione la porta ad arrivare serena. Poi sono partite dove può succedere di tutto, ma vediamo giocatori come Kristjan Asllani che si sono fatti trovare pronti nel momento in cui l’allenatore ha dato l’opportunità».