Pardo: «Inter, serve un miglioramento nel gioco. Derby può essere svolta»

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24, ritiene che l’Inter debba migliorare sul gioco rispetto alle difficoltà patite a gennaio. Il Derby con il Milan può essere decisivo

DERBY − Per Pardo, la squadra di Inzaghi deve migliorare nel gioco: «Il derby può essere la gara in cui l’Inter scappa. È anche vero però che le ultime uscite non sono state brillantissime anche se è stata bravissima a portare a casa le vittorie nella ‘zona Inter‘. L’Inter di gennaio ha dei margini di miglioramento, e in vista di Liverpool c’è da capire se questi miglioramenti si potranno vedere già nel derby. Lo scorso anno, i nerazzurri svoltarono definitivamente vincendo la stracittadina».