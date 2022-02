Borja Valero: «L’Inter esce più forte dal mercato. Colte le opportunità»

In collegamento su Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati‘, Borja Valero, ha commentato il mercato svolto dall’Inter in questa finestra invernale. Per l’ex nerazzurro, brava la società a cogliere le opportunità

OTTIME SCELTE − Borja Valero elogia il mercato del club nerazzurro: «Obiettivamente da questo mercato invernale l’Inter esce più forte di prima. Credo che la società sia stata molto attenta a cogliere alcune opportunità e le ha accolte benissimo. Ha migliorato questa rosa per affrontare al meglio gli ultimi mesi, che saranno molto complicati tra campionato, Coppa Italia e Champions League».