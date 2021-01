Paparesta: “Pellè vuole tornare in Italia e fa sacrifici. All’Inter Conte…”

Condividi questo articolo

Gianluca Paparesta

Per Paparesta Pellè può essere l’attaccante di gennaio per l’Inter di Conte. L’ex arbitro, ospite della trasmissione “Sportitalia Mercato”, è convinto che il vice di Lukaku possa arrivare dalla Cina, senza però essere Éder come si è detto in questi giorni. Ecco le sue parole.

SOLUZIONE A COSTO ZERO – Gianluca Paparesta fa un nome: «L’Inter non ha un’alternativa a Romelu Lukaku, con certe caratteristiche. Antonio Conte conosce bene Graziano Pellè, è un giocatore che vuole tornare in Italia e sarebbe disponibile a fare sacrifici sull’ingaggio, visto che in Cina ha già guadagnato tanti soldi. Potrebbe essere un’operazione interessante, sia per l’Inter sia per lo stesso giocatore».