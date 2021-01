Jeda: “Eriksen? L’Inter deve facilitarne l’uscita. Strano e assurdo parlarne”

Eriksen è in uscita dall’Inter, ma per ora non sembrano esserci squadre pronte a comprarlo. Jeda, ospite di Sportitalia, ritiene che la società debba fare qualcosa per favorire la cessione, già in questo mercato di gennaio, del centrocampista danese arrivato un anno fa dal Tottenham.

IN VENDITA! – A Jeda stupisce che Christian Eriksen sia fra i cedibili: «Sì, mi sorprende molto. Però io credo che l’Inter deve risolvere questo problema. Deve facilitare la sua uscita, perché tanto ha già dichiarato più volte che non fa parte della rosa. È anche strano, e assurdo, parlare di questo: un giocatore del genere che, quando era arrivato, era bello vederlo giocare per la sua classe. Però ci sono allenatori, ed è capitato anche a me, che quando non mostri le caratteristiche succede così. Io l’avrei coinvolto ancora di più, la fiducia l’ha persa. A questi livelli il giocatore deve mettersi a disposizione e fare la sua parte, però bisogna cercare di aiutarlo».