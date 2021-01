Bellinazzo: “Suning ha il timone dell’Inter e non lo molla! Soci…”

Marco Bellinazzo

Bellinazzo esclude che l’Inter possa essere ceduta da Suning. Il giornalista del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, esperto di economia e finanza legata allo sport, ha parlato durante “Sportitalia Mercato” delle voci circolate in questi giorni.

TUTTO FALSO – Marco Bellinazzo si allinea a quanto detto dalla società (vedi articolo): «L’Inter resta di Suning. Deve raccogliere gli investimenti, oltre trecentocinquanta milioni in pochissimi anni. Chiaramente, come tutti i grandi club, ha bisogno di liquidità: deve rifinanziare il bond, quindi deve cercare sul mercato o soggetti che prestano dei soldi o che entrano nel club come minoranza. Suning ha il timone dell’Inter e non intende mollarlo in questo momento. Non disconosco però il fatto che le politiche del governo cinese sugli investimenti stranieri, e quindi sul calcio, sono molto altalenanti in questa fase. Suning deve sempre tendere l’orecchio a quello che arriva da Pechino».