Paparesta: “Lautaro Martinez affidabile, ma l’Inter ha una carenza di fondo”

Gianluca Paparesta

Paparesta è ospite di “Sportitalia Mercato” e ha parlato dell’attacco dell’Inter, partendo da Lautaro Martinez. L’ex arbitro e presidente del Bari sostiene che i nerazzurri, oltre all’argentino e a Lukaku, dovrebbero trovare delle alternative di livello.

TROPPO POCHI DAVANTI – Gianluca Paparesta sostiene che la coperta sia corta, nonostante gli elementi: «Lautaro Martinez, secondo me, è un giocatore di grande affidabilità. Vista l’età ha delle potenzialità, ma il paragone con Romelu Lukaku è devastante. Soprattutto nel momento in cui Lukaku è assente, per infortunio o per altro, ci si aspetta che sia lui a far valere il peso di Lukaku. Invece qui c’è una carenza di fondo, che è quella di un’alternativa a Lukaku. L’Inter ha questa carenza: se l’argentino può essere sostituito da Alexis Sanchez, Lukaku non ha alternative. Su Lautaro Martinez ci sono aspettative superiori: se manca Lukaku dovrebbe fare quello che fa Lukaku, ma è impossibile».