Luis Enrique: “Sergio Ramos? Spero non sia infortunio grave. Fastidio…”

Luis Enrique mantiene prudenza ma anche ottimismo su Sergio Ramos, uscito per infortunio in Spagna-Germania (vedi articolo). Il commissario tecnico, intervistato da Radio Marca nel post partita del match di Siviglia, ha dato le prime informazioni sulle condizioni del difensore del Real Madrid, che rischia di saltare l’Inter.

CE LA FA O NO? – Sergio Ramos e Sergio Canales sono usciti nel primo tempo di Spagna-Germania. Per la nazionale allenata da Luis Enrique problemi fino a un certo punto, perché poi ha vinto 6-0. Il commissario tecnico spiega che tipo di problema è per entrambi: «Sono infortuni muscolari, spero di poca importanza. So che gli infortuni in nazionale danno fastidio ai club, però in questo caso credo e spero che siano lievi».