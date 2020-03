Paparesta: “Decisione di Conte giusta, forse tardiva! Ma gli allenamenti…”

Condividi questo articolo

Paparesta – ex arbitro, oggi Direttore Operativo del Palermo -, intervenuto a “Monday Night” su Sportitalia, commenta la decisione di sospendere anche la Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. Interessante la riflessione sugli allenamenti delle squadre

AIUTIAMO L’ITALIA – L’appello di Gianluca Paparesta sfrutta il tema calcistico per smuovere qualcosa: «La decisione era nell’aria. Doveva arrivare e forse arriva anche con qualche giorno di ritardo. Arriva per mettere fine a una sequela di situazioni che ha solo messo confusione. Domenica è stato incredibile quello che è successo in Parma-SPAL. Ben venga la decisione del Presidente del Consiglio (Giuseppe Conte, ndr). Tutti dobbiamo contribuire ad aiutare il Paese. Stando a casa e muovendoci il meno possibile, per cercare di debellare questo maledetto virus. Come hanno fatto in Cina. Bisogna capire se questa sospensione porterà probabilmente anche alla sospensione degli allenamenti. Quindi cosa comporterà a livello di competizioni europee e non solo. Se nel decreto c’è l’obbligo di chiusura delle palestre per tutti, le squadre di calcio si possono allenare regolarmente evitando le sedute in palestra? Siamo in una situazione di emergenza, è chiaro». Questa la chiosa di Paparesta, che come tutti non sa ancora cosa aspettarsi in termini concreti.