Zanetti si unisce agli appelli: “State a casa, rispettiamo regole! Andrà bene”

Javier Zanetti ha lanciato un messaggio in questo momento difficile per tutto il Paese legato al Coronavirus. Il vicepresidente dell’Inter, in un video trasmesso dalla trasmissione “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno, si rivolge a tutti gli italiani

APPELLO – Javier Zanetti si unisce agli appelli di queste ore: «Restate a casa, rispettiamo le regole! Andrà tutto bene». L’ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter usa quindi poche ma chiare parole per sensibilizzare tutti in questo periodo storico delicato.