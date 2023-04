Paolillo: «Inzaghi? I rami secchi vanno tagliati, serve soluzione»

L’ex a.d. dell’Inter Ernesto Paolillo ha parlato riguardo Simone Inzaghi e sulla stagione dei nerazzurri finora.

MONOTONIA – Ernesto Paolillo ha parlato ai microfoni di Sportitalia riguardo la stagione dell’Inter. Queste le sue parole sulle dieci sconfitte arrivate in Campionato: «Gli avversari hanno imparato a memoria quali sono le tue armi ed il tuo modo di giocare, bloccarti è molto facile. C’è scarsa organizzazione e monotonia di gioco. La squadra ha bisogno di una scossa. Senza una scossa non andiamo da nessuna parte. Inzaghi? I rami secchi secondo me vanno tagliati, va trovata una soluzione».

CHIVU – Paolillo ha poi continuato parlando di Cristian Chivu e di Romelu Lukaku: «Chivu? Qual è l’allenatore di grido che accetterebbe di prendere in mano l’Inter adesso, in corsa, e traghettarla fino a fine campionato? O che sia libero da vincoli con altre squadre?. Lukaku è lo stesso che ha fatto tre gol alla Svezia e che ha fatto tanti gol per l’Inter. La squadra sta giocando in modo agitato e frenetico E in queste condizioni può anche succedere che uno dei migliori attaccanti del mondo sbagli un gol da un metro calciando di sinistro anziché di destro».

fonte: Sportitalia – Daniele Najjar