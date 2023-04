Bonan: «Inter, un tentativo di ‘rottura’ con la Juventus! Scelta coraggiosa»

Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport ha parlato della semifinale di Coppa Italia questa sera tra Inter e Juventus, e delle possibili scelte – a detta sua coraggiose – di Simone Inzaghi.

CAMBIO DI FORMAZIONE – Alessandro Bonan ha parlato così delle possibili scelte di Simone Inzaghi, considerando un cambiamento importante di formazione: «Nell’Inter c’è la grande sorpresa di Kristjan Asllani, è un tentativo di rottura. Provare a fare qualcosa per cambiare la situazione. In questo senso è una scelta piuttosto coraggiosa e molto rischiosa. Secondo me Inzaghi aveva bisogno di smuovere un po’ le acque. Handanovic merita anche lui di trovare spazio e di restare un po’ pronto perché i portieri ogni tanto vanno messi in campo. Gioca questa partita in un momento molto difficile, perché ci sono troppe voci su Inzaghi e mi sembra che sia un po’ troppo esposto anche dal club. Può essere criticato ed esonerato se il club decide di fare questa scelta, però fin quando è l’allenatore dell’Inter lui deve essere l’allenatore migliore secndo il club. Secondo me ha “sussurrato” questa cosa. È una squadra con qualche difetto, ma resta una grande squadra».

IN ATTACCO – Alessandro Bonan poi si sofferma a parlare in particolare dell’attaccante belga: «Lukaku ha perso brillantezza nel momento decisivo, fa sempre quel momento in più che gli fa perdere il momento decisivo. Gol in nazionale? È strano, può essere frenesia. In Nazionale ha ritrovato la fiducia, ma la maglia del Belgio è una cosa mentre la maglia dell’Inter è un’altra. Contro la Fiorentina era comunque dentro il gioco. Con un paio di gol in più avremmo parlato di una partita perfetta, parliamo di lui perché ovviamente non segna, ma non ha giocato male».