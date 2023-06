Pandev: «Prima della finale non si dorme! Lukaku o Dzeko, dico…»

Pandev, ex eroe dell’Inter del Triplete, ha parlato il giorno prima della finale di Champions League. Il macedone ha detto la sua sulla bagarre Dzeko-Lukaku

STORIA − Goran Pandev a Sky Sport dice la sua sulla finale: «Testa, cuore e gambe contano in queste partite, ma Inzaghi li avrà preparato bene i ragazzi. Per vincere una finale serve la partita della vita, io lo so bene. Speriamo di vincere. Ore antecedenti? I tre giorni non passavano mai, noi avevamo le famiglie in albergo. Stavamo con loro. Ma quando eri in camera non riuscivi a dormire, vincere una gara così ti cambia tutto. Vincere la Champions League è indescrivibile. Non ho dormito mai né prima né dopo la finale. Ballottaggio Lukaku-Dzeko? Decide Inzaghi, stanno bene entrambi. Chi parte farà benissimo, come tutti gli altri che entreranno. L’Inter del Triplete era un gruppo incredibile con un uomo in panchina dalla personalità fortissima, ma eravamo tutti sul pezzo. Anche questa Inter mi piace, fisicamente sta benissimo. Per il Manchester City non è facile».