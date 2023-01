Palmeri: «Marotta a cena e tranquillo in sede calciomercato. Indizio su Skriniar»

Palmeri racconta le ultime ore delle trattative dell’Inter in collegamento dalla sede del calciomercato. Secondo l’inviato di Sportitalia il comportamento di Marotta potrebbe essere un indizio sulla situazione di Skriniar.

TRANQUILLITÀ – Tancredi Palmeri racconta le ultime ore rimaste per la trattativa di mercato tra Skriniar (vedi articolo) e l’Inter. In collegamento dall’Hotel Sheraton, sede della chiusura della sessione invernale del calciomercato, l’inviato di Sportitalia afferma: «Molti procuratori sono andati via ma ce n’è uno in particolare che è ancora qui, parlo di Beppe Marotta. È andato a cena con molta tranquillità. Nonostante ballano 15 milioni di euro e un po’ di rogne per l’Inter lui è molto calmo. Ci si chiede come mai lui lo sia. Forse, il fatto che sia così tranquillo significa che tutto scorre per il verso giusto. Evidentemente le cose stanno andando come devono andare».