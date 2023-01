Il PSG trova l’esterno offensivo, ecco chi è! Apertura per Skriniar?

Secondo l’indiscrezione del giornale francese L’Èquipe il PSG sta per chiudere l’acquisto di un esterno offensivo. Questo potrebbe avere conseguenze anche per la questione Milan Skriniar da discutere con l’Inter.

SOLUZIONI – Il PSG potrebbe chiudere a breve la trattativa per portare a Parigi l’esterno del Chelsea Hakim Ziyech. La dirigenza francese sta discutendo con quella dei blues, il giocatore gradirebbe e non poco la destinazione secondo L’Èquipe. Il giornalista Löic Tanzi ha inoltre riferito che quest’operazione potrebbe permettere al PSG di chiudere anche per la firma di Milan Skriniar dall’Inter a gennaio.