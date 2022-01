Palmeri: «Inter-Empoli, nerazzurri potevano distrarsi un po’ di meno»

Tancredi Palmeri, opinionista di SportItalia e BeIN Sports, ha parlato così di Inter-Empoli, ottavi di finale di Coppa Italia giocata ieri sera.

Queste le parole su TMW Radio da parte di Tancredi Palmeri, opinionista di SportItalia e BeIN Sports, sulla vittoria dell’Inter, faticata, ai tempi supplementari contro l’Empoli, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. «L’Empoli ha giocato bene di squadra, un paio di elementi hanno spiccato come Henderson, Bajrami e Cutrone. L’Inter poteva distrarsi un po’ di meno, solo nel corso della partita ha capito che doveva mettersi le gambe in spalla e giocare».