Venezia, quanti giocatori positivi? Dato determinante per il rinvio – SM

Venezia, la sfida in programma sabato contro l’Inter è a forte rischio. Il club lagunare attraverso una nota ha comunicato dieci nuove positività tra giocatori e membri (vedi comunicato). Come già ribadito dalla nostra redazione, resta da capire il numero preciso di giocatori positivi. Secondo Sportmediaset, si tratterebbero di otto giocatori e sei membri dello staff.

DETERMINANTE – Venezia, a rischio il match con l’Inter. Secondo quanto riportato in questi minuti da Sportmediaset, i giocatori positivi tra i lagunari sarebbero otto, e sei, invece, i membri dello staff. Il numero di calciatori positivi in squadra è importante per capire se la partita sarà realmente rinviata o meno, visto che secondo il nuovo protocollo la soglia è di nove positivi su venticinque giocatori totali (cioè il 35% della rosa), per poter stoppare la partita con l’intervento delle ASL. Non resta dunque che attendere per capire quanto è effettivamente a rischio la sfida contro l’Inter che, dopo il rinvio contro il Bologna, in quel caso avrebbe da recuperare anche questo match, in un calendario fitto di impegni.

Fonte: Sportmediaset