Palmeri: «Dybala? L’Inter ne gioverebbe, lui titolare con Dzeko rincalzo»

Tancredi Palmeri, su Tmw Radio, ha parlato dell’affare Dybala-Inter. Con l’argentino, ieri in gol in Italia-Argentina, la squadra di Inzaghi acquisirebbe parecchio

COME GIOCHERÀ − Palmeri spiega la situazione legata a Dybala: «Dybala? C’è l’accordo verbale con l’Inter che deve soltanto smuovere i fondi per riuscire a farlo. Dybala ha dato il suo consenso ad aspettare. Come cambierebbe l’Inter? C’è da vedere il tipo di giocatore che arriva. Né quello del 2017 né quello di quest’anno. Nel 3-5-2 ci sta preciso, così come con Lautaro Martinez e col gioco di Inzaghi. Per me l’Inter acquisirebbe parecchio. Sia tecnicamente che economicamente prenderebbe il posto di Alexis Sanchez ma rispetto al cileno sarebbe titolare con Dzeko primo rincalzo».