Per Bremer è Derby di mercato Inter e Milan: sfida da contropartite − SM

Si accende il Derby di mercato tra Inter e Milan per Bremer. Il difensore del Torino è corteggiato da entrambi i club milanesi che si sfidano a colpi di contropartite tecniche

SFIDA − Derby infinito tra Inter e Milan. Dopo quello sul campo è in arrivo anche un secondo sul calciomercato. Il motivo della contesa è Gleison Bremer. Il capitano del Torino lascerà il club granata in estate. Entrambe le milanesi sono molto interessate ad uno dei difensori più forti del campionato italiano. Come riporta Claudio Raimondi di Sport Mediaset, è una sfida a suon di contropartite tecniche. L’Inter vorrebbe mettere sul piatto alcuni giovani talenti della Primavera appena scudettata ma occhio anche ad Andrea Pinamonti. Dall’altro lato, il Milan proporrebbe Tommaso Pobega, quest’anno in prestito proprio al Torino, e Matteo Gabbia.