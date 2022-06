Sanchez tra Dybala e l’Inter, priorità simile a quella di Lukaku: le tempistiche

Sanchez lascerà l’Inter in estate ma non è ancora chiaro come e quando. Il bilancio nerazzurro è “prigioniero” del contratto che lo lega ancora il cileno. Le operazioni che coinvolgono Dybala e Lukaku rischiano di complicarsi per questo motivo, ma le tempistiche per provare chiudere il cerchio sono già definite. Non è ancora il caso, ma più in là si tratterà di una corsa contro il tempo

VIAVAI IN ATTACCO – L’Inter sogna il super colpo a costo zero in attacco pur sapendo che dovrà chiudere il mercato in attivo. Di almeno 60 milioni di euro, secondo Sky Sport, che fa il punto della situazione. E l’addio di Alexis Sanchez non porterà certo milioni in cassa. Anzi. Sul taccuino nerazzurro, ovviamente, Paulo Dybala a parametro zero e Romelu Lukaku in prestito gratuito. L’impressione è che l’uno possa escludere l’altro ma non è detto che sia realmente così. L’Inter prima proverà a chiudere entro giugno il ritorno di Lukaku a Milano, più che altro per motivi fiscali. Poi penserà a Dybala, che può aspettare senza particolare fretta. Dovendo fare spazio in rosa e soprattutto nel monte ingaggi, il nome buono è proprio quello di Sanchez, che può essere ceduto o liberato attraverso una buonuscita. A differenza del connazionale Arturo Vidal, l’accordo per rescindere anzitempo va ancora trovato. Per questo Dybala rimane nella lista dell’Inter, che lavora seguendo uno schema preciso. Prima Sanchez (fuori) e magari Lukaku (dentro), poi possibilmente Dybala. Al centro, in ogni caso, Lautaro Martinez (vedi focus). L’ambiziosa strategia nerazzurra andrà in porto?