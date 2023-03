Palmeri: «Benfica, Inter di Porto non vince! Ricordo una cosa»

In un video registrato fuori da San Siro, il giornalista di SportItalia Tancredi Palmeri ha commentato i sorteggi dei quarti di finale di Champions League per le italiane. Tra cui Inter-Benfica.

SORTEGGIO BENEVOLO – Tancredi Palmeri, in un video pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, commenta così il sorteggio per i nerazzurri: «L’Inter fatica quando le squadre giocano chiuse e sembrano inferiori sulla carta, ma il Benfica gioca in modo fantastico. Ricordiamo che hanno anche eliminato l’unica squadra italiana uscita dalla Champions League, ovvero la Juventus. È chiaro poi che se si guarda a tutte le squadre, è una delle più abbordabili. Ma questo non vuol dire che i nerazzurri vinceranno. L’Inter vista a Porto non ha possibilità di vincere, ma quella vista a San Siro all’andata degli ottavi ce la può fare».