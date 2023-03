Inter-Benfica, dalle urne un potenziale vantaggio da sfruttare

Inter-Benfica è uno dei quarti di finale della Champions League, che vedrà le due squadre affrontarsi per proseguire il proprio percorso europeo. Dall’urna di Nyon è arrivato un possibile vantaggio per i nerazzurri, che potranno sfruttare il fattore campo nella gara di ritorno (vedi articolo).

POSSIBILE VANTAGGIO – Giocare la gara di ritorno in Champions League in casa o in trasferta può fare grande differenza. Anche se dallo scorso anno non è più in vigore la regola dei gol fuori casa. L’Inter – grazie al sorteggio di oggi – potrà affrontare il Benfica ai quarti di finale della competizione giocando il ritorno proprio a San Siro. Chiaramente il vantaggio è soltanto potenziale, dal momento che proprio la gara di andata dirà già molto sulle speranze di passare il turno o meno.

MAGGIOR MINUTAGGIO – Ma per l’Inter può esserci anche un altro dettaglio che potrebbe fare la differenza. In caso di tempi supplementari, infatti, la squadra avrà il vantaggio di poter disputare mezz’ora di più di gioco (120 minuti contro i 90 dell’andata) proprio in casa. E, sempre restando nel campo delle ipotesi, disputare un’eventuale lotteria dei rigori con la spinta del pubblico. Come detto, ipotesi e dettagli. Ma a questo punto della competizione ogni dettaglio può fare la differenza.