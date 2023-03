Di Maria scalpita per Inter-Juventus. Improbabile un altro! − Sky

Di Maria non è al 100%, ma sta provando a convincere Allegri in vista di Inter-Juventus di domenica sera. Molto più improbabile invece la presenza di un altro giocatore

ULTIME − Testa a Inter-Juventus, il Derby d’Italia. Sfida come sempre affascinante nonostante il divario in classifica dovuto al meno 15 inflitto alla Vecchia Signora. Simone Inzaghi è alle prese da stanchezza e acciacchi (vedi articolo), discorso più o meno simile anche per Massimiliano Allegri. Come riferisce Paolo Aghemo di Sky Sport 24, l’uomo sotto la lente di ingrandimento rimane Angel Di Maria. L’argentino, 90 minuti in panchina a Friburgo, non è ancora al 100% della forma. Ma la sensazione è che potrebbe esserci dal primo minuto domenica sera. Farà di tutto per convincere il tecnico bianconero. Molto più difficile invece la presenza di Arek Milik. Non si vuole rischiare nulla col polacco e dunque viaggia verso il forfait.