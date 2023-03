Inter-Juventus, Inzaghi tra stanchezza e infortuni: focus su 3 − Sky

Accantonata la Champions League con tanto di sorteggi (vedi articolo), adesso l’Inter si rituffa sul campionato per l’ultima gara del mese di marzo. Contro la Juventus qualche defezione per Inzaghi

LE ULTIME − Si avvicina il Derby d’Italia Inter-Juventus, match valido per la 27esima giornata di campionato. Dopo la gioia in Champions League, adesso è il momento di ripensare alla lotta per i primi quattro posti. Come racconta Matteo Barzaghi di Sky Sport, Inzaghi dovrà dividersi tra una squadra stanca e qualche defezione fisica di troppo. Sicure le assenze di Gosens e Bastoni, mentre rimane in dubbio Milan Skriniar. Lo slovacco non è al 100% della forma.