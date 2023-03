Joao Mario, ex Inter col dente avvelenato: dati da capogiro

Joao Mario è sicuramente il grande ex del doppio confronto in Champions League tra Inter e Benfica. Sicuramente con il dente avvelenato, vista la non fortunatissima esperienza in nerazzurro e l’addio a parametro zero. Con dei numeri da capogiro.

GRANDE EX – La sfida tra Inter e Benfica ai quarti di finale di Champions League vedrà anche Joao Mario affrontare il suo passato. Arrivato in nerazzurro dallo Sporting con grandi attese, il centrocampista portoghese non ha lasciato il segno nei suoi anni trascorsi a Milano. Con anche diverse avventure in prestito, tra cui il ritorno proprio allo Sporting. Poi la rescissione contrattuale con l’Inter e il passaggio al Benfica. Dove sembra aver ritrovato la sua dimensione, come dimostra anche il suo rendimento in questa stagione.

NUMERI DA CAPOGIRO – Joao Mario, infatti, ha raccolto quest’anno dei numeri più da attaccante che da centrocampista. In 31 presenze totali tra campionato portoghese e Champions League, l’ex Inter ha messo insieme la bellezza di 21 reti. Accompagnate anche da 8 assist. Nel dettaglio in Europa sono arrivati sei centri in otto gare giocate. Servirà una prestazione attentissima da parte dei nerazzurri per arginare Joao Mario e la sua voglia di impressionare quella squadra e quei tifosi che sono rimasti tutt’altro che colpiti dalle sue prestazioni durante il suo passaggio a Milano.