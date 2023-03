Pagliuca: «A Ceccarini in Juventus-Inter diedi un pugno! Beccammo Lippi»

Gianluca Pagliuca ha parlato in occasione delle presentazione del suo nuovo libro “Volare libero”. L’ex portiere dell’Inter ha raccontato la famosa partita contro la Juventus nel 1998, rivelando di aver dato un pugno all’arbitro Ceccarini e di essersela presa con Lippi.

VOLARE LIBERO – Gianluca Pagliuca ha presentato il suo nuovo libro “Volare Libero”. In occasione della presentazione è tornato a parlare del famoso arbitraggio nella gara Juventus-Inter della stagione 1997/98. L’ex portiere dell’Inter ne ha parlato così: «Non so come non si sia visto, ma diedi un pungo nel fianco a Piero Ceccarini. Per fortuna le telecamere non erano come oggi e ce n’erano meno. Mi ricordò che lui poi si girò e mi chiese chi fosse stato a colpirlo. Non è finita qui, dopo la partita beccammo Marcello Lippi in due o in tre e fummo parecchio pesanti. L’anno dopo si parlava di un suo possibile arrivo all’Inter. In quel periodo andai alla lavagna di Appiano Gentile e dissi che il primo che sarebbe andato via sarei stato io. Infatti…»