Van der Gragt: «Buona stagione! Juventus forte, ma ce la metteremo tutta»

L’Inter Women sabato giocherà l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Parla il difensore olandese van der Gragt a Inter Tv. La giocatrice ha analizzato la stagione e ha anticipato il match contro le bianconere

BUONA STAGIONE − Van der Gragt ha analizzato la stagione dell’Inter Women: «Abbiamo un’ottima squadra e abbiamo giocato molto bene nell’ultimo periodo. Ci sono state gare in cui abbiamo perso punti e in cui potevamo fare meglio, ma nel complesso abbiamo fatto bene. Tutto è possibile secondo me. Abbiamo avuto delle assenze pesanti nelle ultime settimane. Comunque giocando da squadra abbiamo fatto bene».

CONCENTRATE − Van der Gragt poi ha parlato dell’imminente sfida contro la Juventus: «Le gare di Coppa Italia sono diverse da quelle di campionato. La Juventus è forte e ha attaccanti dinamiche. Sono un’ottima squadra. Bisogna prepararsi bene per la prima partita che è in casa. Sarà importante partire col piede giusto. Sarà una sfida di andata e ritorno contro un avversario molto forte. Ce la metteremo tutta».