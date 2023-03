Agresti: «L’Inter doveva fare molto di più, Inzaghi ha delle responsabilità»

Agresti, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato dell’apporto della società per il lavoro fatto da Inzaghi. Il giornalista ha poi detto la sua sulle responsabilità dell’allenatore piacentino nelle difficoltà dell’Inter.

RESPONSABILITÀ − Stefano Agresti ha parlato della solidità della società a sostegno del progetto di Simone Inzaghi. Il giornalista si è poi soffermato sulle responsabilità dell’allenatore per le numerose difficoltà riscontrate dall’Inter in questo campionato. Le sue parole: «Io penso che da un punto di vista dell’aiuto la società solida alle spalle ce l’ha. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello rappresentano comunque delle figure solide. È vero che dal punto di vista finanziario l’Inter ha problemi seri, però la squadra che hanno messo a disposizione di Inzaghi è estremamente competitiva. È una rosa forte e a mio avviso si fatica a spiegare questa ampia distanza dal Napoli. Il distacco è esagerato. Credo che il Napoli sicuramente avrebbe vinto lo scudetto, a prescindere dal percorso delle altre. Però penso che ci sono squadre, a cominciare dai nerazzurri, che avevano il dovere di rimanere più vicine ai partenopei. Credo che Inzaghi sia uno dei responsabili di questo cammino insufficiente in campionato, perché sette partite perse sono tante».