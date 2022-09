Padovan: «Lukaku essenziale per l’Inter! Ma deve ritrovare due qualità»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport esprime la sua opinione riguardo il momento dell’Inter e il ritorno di Romelu Lukaku dall’infortunio.

RITORNO ESSENSUALE – Padovan parla dell’importanza del ritorno del centravanti belga: «Romelu Lukaku al ritorno dall’infortunio deve assolutamente giocare titolare. Soprattutto per la leadership naturale che ha in campo, ma soprattutto tecnica. Lukaku deve ritrovare l’imprevedibilità e la sua straordinaria forza ed esplosività. Il problema è preparare schemi d’attacco che non siano prevedibili per gli avversari, allora si diventa facilmente preda della difesa avversaria».